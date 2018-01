‘PSG haalt voormalig Frans international terug naar Frankrijk’

Paris Saint-Germain maakt dinsdag waarschijnlijk de komst van Lassana Diarra bekend. De middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten zonder werkgever en doorliep maandag al de medische keuring.

Slechts enkele details scheiden de 32-jarige Diarra en PSG nog van elkaar, zo schrijft Le Parisien. PSG had ook interesse in onder anderen Jean-Michaël Seri van OGC Nice, maar is uiteindelijk uitgekomen bij Diarra. De 34-voudig international van Frankrijk werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer Manchester United en AC Milan, maar keert dus terug naar zijn geboortestad.

Als een verrassing komt de transfer niet echt meer, want begin januari meldde SFR Sport al dat PSG en Diarra dicht bij een akkoord waren en waarschijnlijk komt PSG binnen enkele uren met een bevestiging. Diarra speelde eerder voor onder meer Real Madrid, Arsenal en Chelsea en de grootste prijs die hij pakte, was het kampioenschap in LaLiga van 2011/12.