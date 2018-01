Wenger bevestigt onderhandelingen met Dortmund over Aubameyang

Arsène Wenger heeft voor het eerst bevestigd dat Arsenal aan het onderhandelen is over Pierre-Emerick Aubameyang. Over de inhoud van de gesprekken met Borussia Dortmund wilde de manager dinsdagochtend echter weinig kwijt op de persconferentie, die in het teken stond van de EFL Cup-wedstrijd tegen Chelsea van woensdag.

Onder anderen algemeen directeur Ivan Gazidis reisde maandag af naar Westfalen om met Borussia Dortmund te praten over een transfer, maar wist nog geen akkoord te bereiken. Het is onduidelijk of er enkel een geldbedrag gemoeid zal gaan bij de deal of dat bijvoorbeeld Olivier Giroud erin wordt betrokken en dus naar de vereniging van Peter Stöger vertrekt.

“Of ik vertrouwen heb in een akkoord? Vertrouwen of geen vertrouwen, ik weet het niet. We zijn niet dicht bij een deal met Dortmund voor Aubameyang of voor iemand anders”, zei Wenger. “Je weet nooit hoe dicht je er bij bent. Op het moment is het een van de mogelijke transfers, maar er is nog geen finale beslissing genomen.” De 28-jarige Aubameyang heeft bij Dortmund nog een contract tot de zomer van 2021.

De Gabonees moet Alexis Sánchez opvolgen in het Emirates Stadium, want de Chileen vertrok maandag naar Manchester United, al legde Arsenal Henrikh Mkhitaryan ook al vast. “Hij is 29 jaar en dit is misschien zijn laatste contract. Financieel is dat belangrijk”, aldus Wenger. “Hij zou daar het sportieve met het financiële kunnen combineren, want hij gaat naar een geweldige club. Sánchez is een topgozer en zal altijd toegewijd blijven.”