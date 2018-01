Klopp in de clinch met fan van Swansea: ‘Sorry, ik reageerde één keer’

Na achttien wedstrijden ongeslagen te zijn geweest, ging Liverpool maandagavond met 1-0 onderuit tegen Swansea City. Het was een frustrerende avond voor manager Jürgen Klopp, te meer omdat hij het aan de stok kreeg met een supporter van the Swans. De fan riep de Duitser de gehele wedstrijd dingen toe en Klopp besloot één keer te reageren.

“Sorry, ik reageerde één keer. Hij zat de hele wedstrijd dingen naar me te roepen. Ik herinner mezelf eraan dat ik ook maar een mens ben en niet altijd een professionele manager, die alles maar langs zich heen laat gaan. Op gegeven moment zei ik: alsjeblieft. Hij voelde zich vrij goed, want niemand kan er wat aan doen. Hij zat dus in een goede positie, ik weet zeker dat ik niet de eerste manager ben die dit overkomt”, wordt Klopp geciteerd door de BBC.

“Ik ben meer gefrustreerd over ons spel dan over het resultaat. We waren gewoon niet goed genoeg, zeker in de eerste helft”, vervolgt de Duitse manager over het wedstrijdverloop. “We speelden niet hoe we hadden willen spelen. Zij kregen van ons een kans om te scoren en daarna deden we precies wat Swansea wilde. Ze hoefde niet te voetballen en niet te vechten, waardoor het vertrouwen toenam. Swansea wist dat als ze wilden winnen, ze onze hulp nodig hadden. Helaas hebben we die hulp geboden.”