‘Van Dijk is niet de speler die binnenkomt en alles oplost, zo goed is hij niet’

Liverpool ging maandagavond voor het eerst in lange tijd weer eens onderuit, bij hekkensluiter Swansea City. Virgil van Dijk ging niet volledig vrijuit bij de enige treffer van het duel, die uiteindelijk binnengewerkt werd door Alfie Mawson. Volgens Jamie Carragher was het ook niet te verwachten dat alle defensieve problemen bij Liverpool opgelost zouden zijn door de komst van de Nederlander.

“Het is een foutje van Van Dijk. Op de een of andere manier had hij niet voor de bal moeten gaan, het is niet zijn kopbal. Misschien probeert hij teveel. Je ziet dat hij de bal naar beneden kopt, omdat de bal nog niet helemaal bij hem is”, zegt Carragher tegenover Sky Sports. “Het is ook onzin om te denken dat alle defensieve problemen opgelost zijn met de komst van Van Dijk. Hij is niet de speler die binnenkomt en alles oplost, zo goed is hij niet.”

“Als we tegen verdedigers als Tony Adams en Jaap Stam speelden, zeiden we altijd dat we de bal niet door de lucht bij hen in de buurt moesten spelen. Het idee dat Van Dijk alles weg gaat koppen, is een grap. Dat gebeurt niet”, stelt de oud-verdediger van Liverpool. Hij krijgt bijval van Slaven Bilic, die vindt dat Liverpool niet teveel moet steunen op Van Dijk. “Als ze er nu in gaan geloven dat hij alles moet hebben, komen ze in de problemen. Ook al is hij een geweldige speler.”

In Wales speelde Van Dijk zijn eerste competitiewedstrijd voor Liverpool, nadat hij eerder zijn debuut had gemaakt in het FA Cup-duel met Everton. Tegen the Toffees zorgde de verdediger in de slotfase voor het winnende doelpunt. Liverpool maakte eerder deze maand een bedrag van 84,5 miljoen euro over naar Southampton voor Van Dijk.