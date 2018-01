Kluivert: ‘Hij is misschien wel op een leeftijd om de volgende stap te maken'

Justin Kluivert staat er niet van te kijken wanneer Hakim Ziyech Ajax komende zomer verlaat. De middenvelder van de Amsterdammers is opnieuw bezig aan een sterk seizoen en heeft volgens Kluivert de leeftijd voor de stap naar het buitenland. Toch hoopt de buitenspeler dat zijn ploeggenoot in de Johan Cruijff ArenA blijft, want met de huidige selectie verwacht de jeugdinternational dat Ajax veel kan bereiken.

“Ik denk dat we Europees weer zouden kunnen presteren met dit team, maar het blijft lastig om te zeggen. Daarvoor moet je eigenlijk echt Europees spelen en dan kun je jezelf meten”, laat Kluivert weten in gesprek met Goal. “Met wat er rondloopt valt er veel te halen volgend jaar.”

Het contract van Ziyech bij Ajax loopt door tot medio 2021, maar desondanks bestaat de kans dat hij volgend jaar niet meer in de ArenA te bewonderen is. “Ziyech is nu 24 en misschien ook wel op een leeftijd om de volgende stap te maken. Je hebt het met elkaar over van alles als je vrienden bent, ook over dat soort dingen. Maar het is vooral aan jezelf om zoiets te beslissen”, aldus Kluivert.