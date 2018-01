Chelsea maakt uitzondering en telt miljoenen neer

Willem II wil deze week nog een nieuwe centrale verdediger presenteren. Etienne Reijnen wordt genoemd als mogelijke opvolger van Jordens Peters, maar volgens de Tilburgers is de interesse ‘niet actueel’. (Brabants Dagblad)

Na een aantal uur onderhandelen zijn Arsenal en Borussia Dortmund het nog niet eens geworden over Pierre-Emerick Aubemyeang. The Gunners begonnen met een bod van vijftig miljoen euro, maar de Duitse club wenst ruim zeventig miljoen. (Kicker)

Voor Edin Dzeko makenechter een uitzondering, want hij wordt samen met Emerson Pamieri voor 57 miljoen euro overgenomen van AS Roma.