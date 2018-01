Uitspraken Oliseh vallen verkeerd: ‘Sociaal gezien is dit gewoon stom’

Fortuna Sittard ging afgelopen vrijdag voor het eerst sinds 17 november onderuit. Op bezoek bij FC Dordrecht verloor de koploper van de Jupiler League met 3-0. Na afloop van dat duel gaf trainer Sunday Oliseh aan dat versterkingen nodig zijn op elke linie. De uitspraken van de coach hebben de verhoudingen op scherp gezet bij de lijstaanvoerder en de verbazing is groot.

“Alles wat we bereikt hebben, hebben we met twaalf man gedaan", zei Oliseh vrijdag tegenover FOX Sports. Hij zei daarbij dat hij op elke linie versterking wilde, vooral op het middenveld en in de achterhoede. Zijn woorden worden bij Fortuna gezien als een sneer naar de clubleiding en een diskwalificatie van de wisselspelers. "Alle spelers in het team zijn even belangrijk voor de club en voor de fans”, reageert de club tegenover De Limburger. “We concentreren ons de rest van het seizoen alleen nog op het voortzetten van onze buitengewone prestaties binnen en buiten het veld.”

Coocky Voorn, oud-trainer van Fortuna Sittard en tevens voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, vindt de uitspraken van Oliseh vreemd. "Ik kon er met mijn verstand niet bij toen ik het hoorde. Fatsoen is belangrijk, ook in het profvoetbal”, reageert hij. “Wat moeten de nummers dertien tot en met achttien in die selectie nu wel niet denken? Die zijn nu zwaar teleurgesteld. Ook die spelers zullen achter je moeten staan, want met twaalf man hou je het niet een heel seizoen vol. Sociaal gezien is dit gewoon stom. Ik ben van een andere generatie, maar je moet wel mens blijven.”