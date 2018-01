Ajacieden lovend over ‘absolute aanwinst’: ‘Die ballen zijn altijd voor Nico’

Nicolás Tagliafico maakte afgelopen weekeinde zijn debuut in de Klassieker en speelde een uitstekende wedstrijd. In de weken dat hij bij Ajax is, heeft de Argentijnse verdediger al de nodige indruk gemaakt. Joël Veltman vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat Tagliafico ijzersterk is in de één-tegen-één-situaties.

“Hij traint nu twee weken mee en dan zie je wel genoeg. Ik hoor van onze aanvallers dat het niet lollig is om tegen hem één-tegen-één te staan. Je zag het ook tegen Feyenoord. Ballen die een beetje tussen de tegenstander en hem vallen, zijn altijd voor Nico. Hij gaat er vol in”, zegt Veltman. Tagliafico kwam deze winter voor vier miljoen euro over van het Argentijnse Independiente.

Onder Ten Hag speelt Donny van de Beek meer aan de linkerkant en het geeft hem een prettig gevoel dat Tagliafico achter hem speelt. “Dat voetbalt voor mij ook een stuk lekkerder. Je kunt blind op hem vertrouwen en daar zelf in je spel ook op anticiperen. Voor ons een absolute aanwinst”, constateert de middenvelder, die afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord het eerste doelpunt voor zijn rekening nam.