‘Vertrek PEC Zwolle-smaakmaker nadert; binnen- en buitenlandse interesse’

Mustafa Saymak gaat PEC Zwolle definitief verlaten, zo meldt De Stentor. De nummer vier van de Eredivisie wilde het aflopende contract van de clubtopscorer verlengen, maar is daar niet in geslaagd. De kans is aanzienlijk dat de 24-jarige middenvelder nog deze transferperiode vertrekt. Interesse is er vanuit Nederland, Spanje, Turkije en Italië.

Saymak gunt zijn huidige werkgever een transfersom en daarom houdt men in Zwolle rekening met een winters vertrek. Met het geld dat binnenkomt voor Saymak, wil de club een nieuwe speler aantrekken. Geheel onverwacht komt het aanstaande vertrek niet, door zijn sterke spel en statistieken zijn de kijkers op hem gericht. In de laatste zes competitiewedstrijden was hij betrokken bij vijf doelpunten (vier goals, een assist).

De clubleiding van PEC Zwolle ondernam voor de winterstop al tevergeefs een poging om de gewilde speler langer te binden. De afgelopen weken werd dit opnieuw geprobeerd, wederom zonder succes. Saymak is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van PEC.