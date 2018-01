PEC Zwolle stapt af van kunstgras: ‘De beslissing is genomen’

PEC Zwolle heeft besloten om af te stappen van het kunstgras. Binnen enkele jaren moet er weer natuurgras liggen in het MAC³PARK Stadion. Dat laat voorzitter Adriaan Visser weten in gesprek met Voetbal International. “De belissing is genomen”, klinkt het. “Intern heb ik aangekondigd dat we in 2021 of 2022 op hybride gras overstappen.”

Het duurt nog enkele jaren voordat PEC Zwolle afscheid neemt van de huidige mat en overstapt op een hybryde mat, die voor negentig procent bestaat uit natuurgras en voor tien procent wordt versterkt door sprieten kunstgras. “Die knop kan ik niet ineens omdraaien. Het heeft financiële consequenties en we hebben trainingsvelden en faciliteiten nodig”, aldus de voorzitter van de club. Na Almere City is PEC Zwolle de tweede club die afscheid neemt van kunstgras.

Visser noemt het overstappen op hybryde gras ‘een handreiking’. “Puur rationeel zie ik geen enkele aanleiding kunstgras te verlaten. Maar goed, het is een emotioneel geladen discussie. Nu kennelijk iedereen vindt dat kunstgras slecht is, zijn we in het algemene belang wel bereid die prijs te betalen. Dat kun je zien als een handreiking.”