‘KNVB moet streep zetten door belangrijkste kandidaat technisch directeur’

Fred Rutten gaat zo goed als zeker aan de slag als trainer van Maccabi Haifa, zo meldt De Telegraaf dinsdag. Zijn vertrek naar Israël is een fikse tegenvaller voor de KNVB, want volgens de ochtendkrant is de ex-coach van onder meer FC Twente, PSV en Vitesse de belangrijkste kandidaat voor de vacature van technisch directeur bij de Nederlandse voetbalbond.

Rutten is in onderhandeling met Maccabi Haifa en heeft al een bezoek gebracht aan het complex van de Israëlische club. Dat Maccabi bij Rutten is uitgekomen is geen grote verrassing, daar Mo Allach eerder dit seizoen werd aangesteld als technisch directeur. Niet lang nadat Allach werd aangesteld, zette hij hoofdtrainer Guy Luzon op straat. Sindsdien staat Rob Maas aan het roer als interim-trainer.

De KNVB is er nog altijd niet in geslaagd een technisch directeur aan te stellen. Rutten was topkandidaat en ondanks dat hij op de hoogte zou zijn van de interesse van de bond, kiest de 55-jarige coach ervoor om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Maccabi Haifa, de huidige nummer tien van de Israëlische competitie.