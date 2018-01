‘Liverpool als een Formule 1-wagen in het Londense verkeer’

Liverpool ging maandagavond voor het eerst sinds drie maanden onderuit. Op bezoek bij hekkensluiter Swansea City verloor de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-0. Daarmee viel het Premier League-debuut van Virgil van Dijk voor the Reds in het water. De Nederlander was op ongelukkige wijze betrokken bij het enige doelpunt van de wedstrijd. Carlos Carvalhal, manager van Swansea City, vergeleek de tegenstander uit Liverpool na afloop met een Formule 1-wagen in de file.

“Ik zei tegen mijn spelers dat Liverpool net een Formule 1-wagen is. Maar als je een Formule 1-wagen om vier uur 's middags in het Londense verkeer laat rijden, dan zal deze niet erg hard gaan. Dat was dus waar we voor moesten zorgen. We moesten Liverpool op een manier laten spelen waar zij niet van houden”, zei de Portugese trainer na afloop in gesprek met Sky Sports.

Liverpool deed er alles aan om een punt uit het vuur te slepen, maar slaagde er niet in. Van Dijk was zelf dicht bij een doelpunt en bood Roberto Firmino diep in blessuretijd een gigantische kans, maar de Braziliaanse aanvaller kopte op de paal. “Ik ben boos en gefrustreerd”, zei Klopp na afloop tegen de BBC. “Dit was geen goede wedstrijd van ons. We deden niet wat we wilden doen. Dit is ons nog niet vaak gebeurd in dit seizoen, dus ik had dit ook niet zien aankomen.”

“We zijn teleurgesteld omdat we het in de eerste helft hebben weggegeven”, reageert Georginio Wijnaldum op de clubwebsite. “We geven hen een kans en zij maken een doelpunt. Als we de hele wedstrijd hadden gespeeld zoals in de tweede helft, zouden we misschien nog teleurgesteld zijn, maar dan hadden we het in ieder geval nog wel geprobeerd. In de eerste helft was dat niet zo. We deden niet wat we moesten doen.”