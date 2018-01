‘Messi verdient ongeveer honderd miljoen euro per jaar en dat vind ik terecht’

Lionel Messi verlengde vorig jaar zijn contract bij Barcelona en onlangs werd bekend wat de Argentijn in totaal per jaar zou verdienen. De Argentijnse aanvaller strijkt jaarlijks circa honderd miljoen euro op en dat is volgens FOX Sports-analist Kenneth Perez volkomen terecht.

"Er is heel veel ophef over salarissen en transfersommen", zei Perez maandagavond bij Natafelen met Kees. "In de winterstop werd door Football Leaks het salaris van Messi bekendgemaakt en niemand zegt iets. Hij verdient ongeveer honderd miljoen euro per jaar en dat vind ik terecht. Het is zó ongelooflijk terecht. Vergeleken met wat andere spelers verdienen is het bijna te weinig, maar dat is misschien wel wat ver gezocht. Hij is zo'n geweldige speler en daar kan ik zo ontzettend van genieten."

De afgelopen twee jaar won Cristiano Ronaldo de Ballon d’Or. Perez had liever gezien dat de felbegeerde prijs naar Messi was gegaan. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV is lyrisch over Messi. "Ik vind het ongelooflijk dat hij en Ronaldo hetzelfde aantal Gouden Ballen hebben. Ze moeten Messi gewoon twintig ballen opsturen. Ik heb nog nooit zo'n goede speler gezien.”