Ongelukkig moment Van Dijk leidt eerste nederlaag in drie maanden in

Na een reeks van achttien ongeslagen wedstrijden heeft Liverpool weer eens verloren. The Reds incasseerden maandagavond op bezoek bij Swansea City de eerste nederlaag sinds het 4-1 verlies tegen Tottenham Hotspur op 22 oktober. Het werd 1-0 voor Swansea na een foutje van Virgil van Dijk. De Welshe club blijft de hekkensluiter van de Premier League, maar komt op gelijke hoogte met West Bromwich Albion. Liverpool liet na om naast nummer drie Chelsea te komen.

Het strijdplan van Swansea-trainer Carlos Carvalhal werkte naar behoren. In de eerste helft werd Liverpool in bedwang gehouden, ondanks een duidelijk overwicht aan balbezit. Waar de ploeg van Jürgen Klopp op Boxing Day nog met 5-0 won van Swansea, creëerde het weinig in het Liberty Stadium. Halverwege het eerste bedrijf liet Van Dijk zich wel gelden. De verdediger, net als Georginio Wijnaldum, Mike van der Hoorn en Leroy Fer een van de Nederlanders op het veld, kopte op aangeven van Alex Oxlade-Chamberlain naast.

De mandekker leverde even daarna een prachtige pass over de defensie van Swansea. De bal viel perfect voor Mohamed Salah, maar die beheerste zijn volley niet. Vijf minuten voor rust werd Van Dijk echter de schlemiel. Na een corner kopte hij de bal in de voeten van Federico Fernández, die ploeggenoot Alfie Mawson vond in het strafschopgebied. De verdediger schoot de bal vervolgens binnen: 1-0. Er volgde nog een goede kans voor Sadio Mané, maar de aanvaller volleerde naast na een voorzet van Salah. Liverpool zocht na rust naar de gelijkmaker, maar stelde Lukasz Fabianski te weinig op de proef.

Na een uur moest de keeper zich wel strekken om de geplaatste vrije trap van Salah uit zijn doel te houden. Twintig minuten voor tijd leverde een wanhoopspoging van Emre Can niets op; Klopp keek radeloos toe. Hij besloot even daarna in te grijpen. Wijnaldum verliet het veld voor Danny Ings, de vierde aanvaller binnen de lijnen bij Liverpool. De invaller draaide twaalf minuten voor tijd weg bij Van der Hoorn, maar stuitte op Fabianski. Swansea wist de bal niet in de ploeg te houden en nodigde de gasten daarmee uit om meer druk te zetten, maar de thuisploeg bleef toch overeind.