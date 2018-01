Juventus blijft dankzij Douglas Costa in het spoor van Napoli

Juventus heeft maandagavond goede zaken gedaan in de strijd om de Italiaanse landstitel. De nummer twee van de Serie A was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor Genoa. Door de overwinning kruipt de ploeg van Massimiliano Allegri weer dichter naar Napoli toe. De koploper was eerder dit weekend met 0-1 te sterk voor Atalanta. Het gat van Juve met de lijstaanvoerder is zodoende weer teruggebracht naar een punt.

Juventus speelde vanaf de eerste minuut van de wedstrijd op de aanval en hoopte op een snelle openingstreffer. Deze kwam er, want na een kwartier spelen tekende Douglas Costa voor de 1-0. Vanuit de counter leek de Braziliaan de bal te verliezen, maar ging hij goed door en veroverde hij de bal zelf. Hij ging de combinatie aan met Mario Mandzukic en passeerde van dichtbij doelman Mattia Perin. De nummer twee van de Serie A was de bovenliggende partij en kreeg mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Miralem Pjanic was er dicht bij, maar kwam niet tot scoren.

Na rust hoopte Juventus verder uit te lopen, maar Genoa hield goed stand en bleef daardoor lang in de wedstrijd. Ondanks de hoop op een goed resultaat wisten de bezoekers amper serieus dreigend te worden. Doelman Wojciech Szczesny hoefde nauwelijks in actie te komen. Aan de andere kant waren er kansen voor Gonzalo Higuaín, Mandzukic en Pjanic. De defensie van Genoa gaf echter geen doelpunt meer weg en vertrekt met een kleine nederlaag uit Turijn.