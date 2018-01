SC Cambuur kan comeback niet completeren; Cassierra scoort fraai

Jong Ajax is maandagavond met de schrik vrijgekomen tegen SC Cambuur. Het team van Michael Reiziger leidde al gauw met 3-0, maar liet het toch nog spannend worden na rust: 3-2. Dankzij de zege vestigt Ajax zich steviger op de derde plaats; de achterstand op NEC en Fortuna Sittard bedraagt respectievelijk één en twee punten. Jong AZ pakte na zeven nederlagen op rij weer eens een punt.

Jong Ajax - SC Cambuur 3-2

Ajax hoopte zich te herpakken na de 2-1 nederlaag bij Fortuna Sittard en dat leek makkelijk te gaan lukken. Bij rust stond het al 3-0 tegen Cambuur; de eerste treffer kwam op naam van Mateo Cassierra. De Colombiaan krulde de bal na tien minuten fraai in de kruising. Noa Lang scoorde even later na een bliksemcombinatie in het vijandelijke zestienmetergebied, waarna Carel Eiting profiteerde van slecht wegwerken bij Cambuur: 3-0. Na rust viel Ajax echter terug: Nigel Robertha maakte de 3-1 uit een counter en een voorzet van Sai van Wermeskerken belandde op de paal. Via Robertha, met een vergelijkbaar doelpunt als zijn eerste, werd het nog 3-2. Cambuur wist de comeback niet te completeren.

Jong AZ - FC Den Bosch 1-1

In een sterk eerste kwartier liet AZ zich meermaals gelden, bijvoorbeeld via Iliass Bel Hassani en Tijjani Reijnders. In de daaropvolgende fase leken de bezoekers juist sterker te worden, maar toch opende AZ de score. Nadat Jamie Jacobs op de lat kopte, tikte Ferdy Druijf de rebound binnen. Het doelpunt gaf AZ weer vertrouwen, maar ondanks enkele kansen bleef het voor rust bij 1-0. Direct na de onderbreking voorkwam doelman Nick Olij de 1-1 met een geweldige reflex op een inzet van Sven Blummel. Diezelfde Blummel was in het tweede bedrijf wel trefzeker, nadat hij een fraaie Bossche aanval afrondde. Voor nummer negentien AZ was het het eerste punt sinds de 4-2 zege op Jong Ajax van 20 november.