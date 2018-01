Teijsse staat na Amerikaans avontuur voor terugkeer: ‘Morgen overleggen'

Kenny Teijsse keert mogelijk terug op de Nederlandse velden. De 25-jarige verdediger is op proef bij SC Cambuur, dat later deze week een beslissing maakt over het al dan niet contracteren van de linksback. De club uit Leeuwarden is sinds het vertrek van Marvin Peersman naar Hapoel Tel Aviv op zoek naar een nieuwe linkervleugelverdediger.

"Hij is een ruwe bolster-type, een jongen die voorop gaat in de strijd, fysiek sterk", zei trainer Sipke Hulsoff maandagavond voor de wedstrijd tegen Jong Ajax (3-2 nederlaag) tegenover FOX Sports. "We gaan morgen (dinsdag, red.) overleggen hoe de toekomst van Kenny bij Cambuur zal zijn. De jongens die we nu gaan halen, moeten echt iets toevoegen en moeten er meteen staan. Teijsse zou zo iemand kunnen zijn.”

Teijsse komt uit de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde daarna voor FC Oss, Helmond Sport, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles. Vorig jaar verkaste hij naar de Verenigde Staten, waar hij speelde bij San Francisco Deltas.