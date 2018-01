Internazionale en Barcelona bereiken akkoord over huurdeal Rafinha

Internazionale is het met Barcelona eens geworden over de komst van Rafael Alcântara do Nascimento, kortweg Rafinha. Dat meldt de Italiaanse topclub via de officiële kanalen. De middenvelder komt per direct op huurbasis over. Inter heeft een koopoptie bedongen op de Braziliaanse middenvelder. Na dit seizoen kan hij voor 35 miljoen euro definitief worden overgenomen. Dat bedrag kan middels bonussen nog met drie miljoen euro oplopen.

De overstap van Rafinha naar Inter komt niet uit de lucht vallen. Dinsdag maakten diverse media al bekend dat beide partijen in verregaande onderhandelingen waren. Barcelona stelde naar verludit een optie tot koop van 38 miljoen euro voor, terwijl Inter niet verder wilde gaan dan 35 miljoen. Beide partijen hebben elkaar nu gevonden in een optie van 35 miljoen plus een variabel bedrag van drie miljoen.

De 24-jarige Rafinha werd al met succes medisch gekeurd en zat zondagavond op de tribune van het Giuseppe Meazza voor het duel met AS Roma (1-1). De tweevoudig Braziliaans international kwam in totaal tot 79 wedstrijden in het eerste elftal van Barcelona. Daarin kwam hij tot 11 doelpunten en 8 assists. Zijn contract in het Camp Nou loopt door tot de zomer van 2020.