De Bruyne verlengt tot medio 2023 en is grootverdiener bij City

Kevin De Bruyne heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Manchester City. De Belgisch international is het met de koploper van de Premier League eens geworden over een contract dat hem tot de zomer van 2023 aan de club verbindt. “Ik ben heel blij met deze nieuwe deal”, aldus De Bruyne op de clubwebsite.

Volgens Het Nieuwsblad wordt De Bruyne met zijn nieuwe contract grootverdiener bij Manchester City. Hij gaat naar verluidt een bedrag van 340.000 euro per week verdienen, maar door bonussen, portretrechten en tekengelden kan dit salaris nog oplopen tot 400.000 per week. “Zoals ik al eerder heb gezegd, is het altijd mijn intentie geweest om hier bij City te blijven, waar ik mij vanaf het eerste moment thuis heb gevoeld”, klinkt het.

De Bruyne maakte in 2015 de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City en kwam in alle competities sindsdien tot 122 wedstrijden en 31 doelpunten. Hij heeft zich onder manager Josep Guardiola ontwikkeld tot een van de beste spelers van de Premier League. “We winnen niet alleen, we spelen ook nog eens geweldig voetbal. Het is een genoegen om hier deel van uit te mogen maken en ik ben heel benieuwd naar wat we in de komende jaren kunnen bereiken.”

“De nieuwe deal met Kevin is geweldig nieuws voor onze club”, aldus Txiki Begiristain, sportief directeur van de club. “Hij heeft dit seizoen laten zien hoe belangrijk is voor ons. We zijn enorm verheugd dat hij zijn toekomst op de lange termijn heeft verbonden aan Manchester City.”