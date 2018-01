FIFA zorgt voor primeur op WK in Rusland: ‘Het gaat zeker gebeuren’

Bij het aankomende WK in Rusland zal de videoscheidsrechter van de partij zijn, zo verzekert Philippe Le Floc'h. De bestuurder van de wereldvoetbalbond zegt in gesprek met the Associated Press dat de VAR, die sinds kort ook onder meer in het Engelse voetbal is geïntroduceerd, eveneens op het mondiale eindtoernooi actief zal zijn.

"Uiteraard gaat VAR gebeuren", zegt Le Floc'h onomwonden. "Het is fantastisch om technologie in het voetbal te hebben, want het zorgt ook voor meer eerlijkheid." Op het WK van 2014 werd voor het eerst gebruikgemaakt van 'technologische hulpmiddelen' met de introductie van de doellijntechnologie en komende zomer gaat de VAR dus zijn intrede doen op het WK.

"We zijn met verschillende technologiebedrijven in gesprek. Zij zijn allemaal zeer geïnteresseerd in hoe we in de toekomst met hulpmiddelen het voetbal willen verbeteren", besluit Le Floc'h. Op 2 maart wordt definitief duidelijk of de videoscheidsrechter wordt gebruikt op het WK, want dan moet een vergadering van de FIFA uitsluitsel geven.