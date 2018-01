‘Of ik Onana expres oversla? Ik probeer altijd vooruit te voetballen’

Frenkie de Jong speelde zondagmiddag als centrale verdediger bij Ajax tegen Feyenoord (2-0). De Amsterdammers waren de bovenliggende partij en wonnen dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. De Jong hield de boel achterin op orden en verwerkte in totaal 103 ballen, waarvan er 100 bij een medespeler aan kwamen. Het talent, dat doorbrak als middenvelder maar al een aantal wedstrijden als verdediger speelt, zoekt vrijwel altijd de voetballende oplossing. “Ik probeer altijd vooruit te voetballen”, vertelt de jeugdinternational tegenover Ajax Life.

Tijdens de wedstrijd werd De Jong regelmatig opgejaagd door de aanvallers van Feyenoord, maar een aantal keer weigerde hij de bal terug te spelen op doelman André Onana, zelfs toen het de enige optie leek. Toch kwam de Ajacied in de meeste situaties als de winnaar uit de strijd. “Of ik Onana expres oversla? Nee hoor, maar ik sta al zo ver naar achteren… Als ik de bal dan terugspeel, eindig ik straks als keeper. Ik probeer altijd vooruit te voetballen”, aldus De Jong. “Wat ik zeg, ik weet het niet, ik doe het niet bewust, maar op een of andere manier gaat het zo.”

Nadat Ajax op een 2-0 voorsprong stond en Nicolai Jörgensen met rood van het veld was gestuurd, bloedde de wedstrijd dood, merkte ook De Jong. “We hadden eigenlijk moeten doordrukken, ook voor het publiek”, aldus de Ajacied. “Op de een of andere manier zat dat er niet in. Ik kan er wel inkomen dat het publiek ontevreden naar huis gaat omdat het geen 4-0 wordt. Het laatste kwartier was het een beetje aftellen, al was dat rondootje best leuk, haha. Iets meer risico nemen kan best, maar je wilt ook niet dat het 2-1 wordt.”