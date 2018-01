Waarom Spaanse clubs zondag plots negen spelers uit Saudi-Arabië haalden

Spanje is tot het Mekka van het voetbal uitgegroeid. Clubs uit LaLiga en LaLiga 123, het hoogste en één na hoogste niveau, kondigden zondag de komst van in totaal negen voetballers uit Saudi-Arabië aan, voor een periode van zes maanden. Het is het resultaat van een commercieel akkoord tussen de de organisator van de competities (LFP), de voetbalbond van Saudi-Arabië en het Ministerie van Sport van het land in het Midden-Oosten. Vijf van de negen spelers maken mogelijk hun opwachting op het allerhoogste niveau, al kan de samenwerking op dat vlak ook op niets uitlopen. Het verhaal over een akkoord dat in Spanje al tot ophef heeft geleid.

Villarreal, de huidige nummer vijf van LaLiga, maakte zondag de komst van Salem Al Dawsari en Jaber Issa wereldkundig. Al Dawsari is een 26-jarige rechtsbuiten van Al-Hilal met 34 A-interlands achter zijn naam, terwijl de zes jaar jongere Issa afkomstig is van Al-Shabab en in principe voor het tweede elftal van el Submarino Amarillo gaat uitkomen. Fahad Al Muwallad gaat de clubkleuren van Levante verdedigen: de 23-jarige aanvaller is afkomstig van Al-Ittihad en kwam 38 keer voor zijn land uit.

Leganés heeft de meest ervaren voetballer van de negen in huis gehaald: Yahia Al-Shehri, een 27-jarige middenvelder van Al-Nassr met 42 A-interlands op zijn conduitestaat. Landgenoot Marwan Othmnan gaat in principe in de jeugd van de club aan de slag. Kersvers A-international Ali Al Nemer ruilt Al-Shabab tijdelijk in voor Numancia, terwijl Abdullah Al Hamdan, Abdulmajeed Al Sulaiheem en Nooh Al Mousa voor respectievelijk Sporting Gijón, Rayo Vallacano en Real Valladolid zullen uitkomen. Al Dawsari, Al Muwallad en Al-Shehri zijn grote kanshebbers om deel te nemen aan het WK, het mondiale toernooi waarin Saudi-Arabië aantreedt tegen Rusland, Uruguay en Egypte.

Saillant: Sporting Gijón kondigde Al Hamdan zondag als 'Alshabab Abdullah' aan en had blijkbaar niet in de gaten dat Alshabab niet zijn voornaam maar zijn werkgever was. Het akkoord tussen de drie bovengenoemde partijen werd in oktober ondertekend. Een maand later waren de eerste resultaten zichtbaar. Terwijl Saudi-Arabië in Portugal twee oefenwedstrijden tegen de Europees kampioen en Bulgarije afwerkte, zaten circa twintig scouts van Spaanse clubs op de tribune. Enkelen daarvan gingen daarna ook naar Saudi-Arabië, om de spelers ook bij hun respectievelijke clubs in actie te zien.

Yahia Al-Shehri in november 2017, in de oefeninterland tegen Portugal (3-0 nederlaag)

"Het doel op lange termijn is het bevorderen van het voetbal, het verhogen van het niveau in ons land en het creëeren van een nieuwe generatie voetballers", zo stelt Turki al-Sheikh, voorman van het Ministerie van Sport. "We zijn erg blij dat we deze voetballers de kans kunnen bieden om hun doelen te verwezenlijken en op het allerhoogste niveau te kunnen spelen." De betrokken clubs hoeven niets voor de voetballers te betalen. De kosten komen voor rekening van LFP, dat de tot dusver nog onbekende inkomsten van het akkoord gebruikt om diverse assistenten in dienst te nemen. Zij moeten de voetballers zo snel mogelijk aan de cultuur en het voetbal in Spanje laten wennen.

Het akkoord moet er ook voor zorgen dat Saudische voetballers zónder club voortaan niet aan hun lot worden overgelaten. Net als Nederland kent ook Spanje 'een Team VVCS', een team van clubloze profvoetballers die middels oefenduels proberen om een contract bij een club in de wacht te slepen. Oud-voetballers als Fernando Soriano en Juanjo Valencia zijn al naar het Midden-Oosten afgereisd om een dergelijk project op papier te zetten. Daarnaast zullen diverse Spaanse trainers in Saudi-Arabië gaan helpen om de jeugdopleidingen van de lokale clubs te verbeteren.

Vrouwelijke fans van Al-Hilal in het King Fahd International Stadium in Riyadh

Kroonprins Mohammad bin Salman is een van de aanjagers van het project dat deel uitmaakt van de 'moderne' veranderingen die hij in het land wil doorvoeren. Eerder deze maand mochten vrouwen voor het eerst in een stadion een voetbalwedstrijd bezoeken, de ontmoeting in Jeddah tussen Al-Ahli en Al-Ittihad (1-1). In het stadion waren speciale familievakken ingericht, waar vrouwen samen met hun man en kinderen welkom waren. De vrouwen moesten wel een loszittende abaya en een hoofddoek dragen.

In voetbalminnend Spanje zijn de reacties over het akkoord tussen de LFP en de instanties in Saudi-Arabië niet mals. Tal van sociale media-gebruikers vragen zich af of hun favoriete club überhaupt veel in de melk te brokkelen had en vinden het vergroten van de bekendheid¨van de club in een land als Saudi-Arabië geen reden om de saamhorigheid binnen een spelersgroep te verstoren. Alhoewel de hoofdtrainers van de betrokken clubs, naar verluidt, niet verplicht zijn om de Saudische voetballers in te zetten, wordt de term Against Modern Football wordt volop gebruikt.