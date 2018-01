Klopp ziet stap Sánchez niet gebeuren bij Liverpool: ‘Dat verwacht ik niet’

Liverpool moest onlangs afscheid nemen van Philippe Coutinho, die besloot zich aan te sluiten bij Barcelona voor een bedrag van 160 miljoen euro. Onder anderen Emre Can wordt ook gelinkt aan een transfer, maar Jürgen Klopp verwacht dat geen van zijn pupillen hoe dan ook gaat overstappen naar een concurrent in de Premier League.

"Er zijn ook plekken voor toptalenten bij andere voetbalclubs. Spelers kunnen inderdaad de wil hebben om te vertrekken. Dat zal en gaat waarschijnlijk ook in de toekomst weer gebeuren. Het is geen groot probleem, maar we kunnen het niet te vaak laten gebeuren. Laat ik het zo zeggen: we moeten het ze moeilijk maken om hier te vertrekken”, citeert onder meer Goal.

“We moeten een situatie creëren waarin spelers willen blijven. Als Emre Can speelt zoals hij op dit moment doet, ook gezien de blessure van Jordan Henderson, dan zal dat heel moeilijk worden. Zestig tot zeventig minuten lang was hij uitstekend tegen Manchester City (4-3). Indrukwekkend. We gaan zien wat er gaat gebeuren. In deze leeftijdscategorie zijn het niet allemaal spelers die maar voor één club willen spelen.”

Klopp benadrukt dat hij niet verwacht dat een van zijn spelers naar een concurrent in de Premier League verkast. “Ik weet dat Alexis Sánchez waarschijnlijk wel van club verandert binnen de Premier League. Maar jij vroeg mij naar Liverpool en ik zie niet dat een speler die transfer bij ons gaat maken. Ik verwacht niet dat een van onze spelers Liverpool wil inruilen voor een andere club uit de top zes. Dat zie ik niet gebeuren.”