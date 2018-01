Chelsea ‘wanhopig’ voor Pellè-variant: ‘Het voelt als volstrekte willekeur’

Chelsea is nog altijd op zoek naar een aanvallende versterking om Álvaro Morata en Michy Batshuayi, die mogelijk vertrekt, bij te staan als een andere optie in de punt van de aanval. Onder meer Edin Dzeko, Andy Carroll en Peter Crouch werden genoemd, tot onbegrip bij Gary Neville, die niet begrijpt waarom Chelsea zo happig is op een grote, lange spits.

"Chelsea lijkt vastbesloten om iemand te halen die boven de 1 meter en 90 centimeter is en een ‘targetman’ is. Er is geen twijfel dat manager Antonio Conte houdt van een targetman. Graziano Pellè was een grote favoriet toen Conte de leiding had bij Italië, dus hij houdt van iemand die voorin zijn mannetje staat", aldus de Engelse oud-voetballer bij Sky Sports.

"Maar zijn ze echt zo wanhopig om iemand nog voor de laatste drie maanden van het seizoen te halen? Ik zie het echt niet", vervolgt Neville zijn kritiek. "Ik denk dat Chelsea een goed seizoen draait. Men zegt dat ze niet het niveau van vorig seizoen halen. Maar ik ben het met Conte eens dat het winnen van de titel niet makkelijk is na het landskampioenschap."

"Dus ik weet niet helemaal zeker waarom Chelsea zo vastbesloten is een grote spits te strikken. Conte houdt van een targetman, maar waarom zo wanhopig?" Dat Crouch wellicht wordt gehaald, begrijpt Neville evenmin. "Het voelt voor mij een beetje aan als willekeur. Iedereen, met name mensen op sociale media, voelen dat de keuze voor hem volstrekt willekeurig is."