Man United verslaat Spaanse topclubs in Money League door winst op Ajax

Manchester United is in financieel opzicht nog altijd de grootste club ter wereld. Uit een gepubliceerd onderzoek van Deloitte blijkt dat de Engelse grootmacht, net als in de voorgaande jaren, de hoogste omzet ter wereld had in het seizoen 2016/17 met een totaal van inkomsten van 676,3 miljoen euro, ruim 12 miljoen minder dan vorig jaar. Manchester United blijft Real Madrid en Barcelona, de nummers twee en drie, hiermee voor.

De twee Spaanse grootmachten volgen de club van José Mourinho nauwgezet. Real Madrid, dat ten opzichte van vorig jaar een plek is gestegen ten koste van Barcelona, heeft een omzet van 674,6 miljoen euro, ruim 54 miljoen euro meer dan de voetbaljaargang 2015/2016. Ook Barcelona heeft meer omzet geboekt (28 miljoen euro) en heeft in het seizoen 2016/17 een omzet van 648,3 miljoen euro gegenereerd.

De top vijf worden net als vorig jaar gecomplementeerd door Bayern München en Manchester City, die respectievelijk 587,7 en 527,7 miljoen euro als omzet hebben geboekt in het afgelopen seizoen. Nummer zes Arsenal stijgt op de geldlijst een plekje ten opzichte van Paris Saint-Germain; Chelsea, Liverpool en Juventus maken de top tien compleet, met een omzet van respectievelijk 428, 424,2 en 405,7 miljoen euro.

Dat United wederom lijstaanvoerder is bij de Money League is volgens Deloitte vooral te danken aan het feit dat the Red Devils in het seizoen 2016/17 Ajax te slim af waren in de Europa League-finale en met 2-0 wisten te winnen. Door de eindzege kon United 44 miljoen euro bijschrijven, vier keer zoveel als dat Atlético Madrid verdiende toen de Spaanse club in 2012 de competitie won.