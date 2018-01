‘Man United is vele malen groter dan Man City, dit bevestigt dat alleen maar’

Alexis Sánchez leek tot een week of twee gelden op weg naar Manchester City, maar het is nu slechts een kwestie van tijd voordat de Chileen wordt gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Manchester United. Voor Paul Ince komt het niet als een verrassing dat the Red Devils uiteindelijk degenen zijn die met de aanvaller van Arsenal aan de haal gaan.

“Iedereen spreekt vol lof over City, maar als het erop aankomt is United nog steeds vele malen groter. Het is een feit dat speler liever daarheen gaan dan naar het team van Josep Guardiola. Spelers gaan niet naar City omdat ze denken dat het een grotere, meer historische club is dan United. Want dat is gewoon niet zo”, begint de voormalige middenvelder bij Paddy Power. “Een aantal spelers krijgen nu de snelle bevrediging van een kampioenschap, maar al die jaren aan geschiedenis en het team dat José Mourinho nu aan het bouwen is, daar willen spelers deel van uitmaken.”

“Deze aanwinst bevestigt dat alleen maar. Sánchez kreeg de kans om naar een team te gaan waar hij een prijs had kunnen winnen. Maar dat deed hij niet, hij koos voor United vanwege alles waar de club voor staat. Dat zegt veel over hoe groot United is. City heeft ongelooflijke spelers, maar een kampioenschap dit seizoen betekent niets. Ze moeten dat jaar na jaar doen om zich te kunnen meten met United. Dat is de ware test. Ze zijn nog geen seriewinnaars en dat is United wel, daarom willen spelers daar ook heen.”

“Dit is, met het oog op de Champions League, een enorme boost. Sánchez is niet naar Old Trafford gekomen om niet te spelen. Hij komt om te laten zien hoe goed hij is op het hoogste podium, en dat is in Europa. Hij is een speciale voetballer, van het soort dat je niet vaak ziet. Ik zou zeggen dat de kansen voor United om hun vierde Europese hoofdprijs te winnen nu flink zijn toegenomen”, gaat Ince verder. “United zegt op deze manier: ‘Kleineer ons niet, we zijn nog steeds de grootste club in de Premier League en kunnen iedereen krijgen’. Het lijkt erop dat United, City, Liverpool en Chelsea hem allemaal wilden hebben. Sánchez heeft die clubs met zijn keuze allemaal een boodschap gestuurd, zeker City.”