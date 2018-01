Achilleshiel Jones blootgesteld door ‘zieke’ Ajacied: ‘Dan valt het me echt op’

Ajax wist zondag met 2-0 te winnen van aartsrivaal Feyenoord. In slechts drie minuten tijd liepen de Amsterdammers uit naar een voorsprong van twee doelpunten, waarbij de goal van Donny van de Beek de ban brak. De middenvelder zegt in gesprek met verschillende media dat hij bewust door de benen van Feyenoord-doelman Brad Jones schoot.

"Soms moet je je momentje afwachten, maar dit was een belangrijk moment en daarna was de wedstrijd helemaal voor ons", aldus Van de Beek. "Of die bal houdbaar was? Nee, ik schoot 'm bewust zo. Voor de wedstrijd dacht ik al: als ik een-op-een kom tegenover Brad Jones, dan mik ik de bal tussen zijn benen. Hij geeft daar veel ruimte weg. Ik kijk soms naar wedstrijden van Feyenoord en dan valt het me echt op. Ik vond dit wel een belangrijk dingetje."

Van de Beek mocht van trainer Erik ten Hag bijna de hele wedstrijd spelen en werd vlak voor tijd naar de kant gehaald. Van de Beek was niet helemaal topfit, zo geeft hij aan: "Ik heb overlegd met de trainer en de dokter, die wel wat dingetjes zag. In principe kon ik gewoon spelen en de Klassieker wil je niet missen. Ik had last van mijn keel en ben een beetje rillerig, het is niet echt griep."

"Wat paracetamol en een paar Strepsils erin en gaan. Tijdens de wedstrijd voelde ik me niet echt minder, nu wel”, citeert onder meer De Telegraaf. "Nu voel ik wel weer dat ik niet helemaal honderd procent fit ben. Ik ga zo lekker wat eten en dan vroeg mijn bed in, want er komt met FC Utrecht-uit weer een heel belangrijke wedstrijd aan", aldus Van de Beek, die concludeert dat Ajax goed uit de winterstop is gekomen.