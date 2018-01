Velthuizen staat open voor Eredivisie-rentree: ‘Dan moeten ze wel bellen’

Piet Velthuizen stond in het verleden, verspreid over twee periodes, negen jaar onder de lat bij Vitesse en de mogelijkheid bestaat dat de 31-jarige doelman binnenkort weer in de Eredivisie te zien is. NAC Breda-trainer Stijn Vreven heeft een aantal weken geleden contact opgenomen met Velthuizen en de sluitpost staat zelf niet afwijzend tegenover een dienstverband bij de Brabanders.

“Ik heb met Stijn samengespeeld bij Vitesse. Ik houd wel van zijn karakter en van de passie die hij heeft. Zo ben ik zelf namelijk ook, ik denk dat het wel zou werken”, legt hij uit in gesprek met BN/DeStem. Velthuizen staat dan ook open voor NAC, dat hij een geweldige club noemt: “Er is altijd een mogelijkheid wat mij betreft, maar dan moeten zij wel eerst bellen.”

De keeper liet eind december zijn contract ontbinden bij het Cypriotische Omonia Nicosia en is zodoende transfervrij in te lijven. Zijn salariseisen hoeven wat betreft Velthuizen, die eerder deze maand nog meetrainde in Arnhem, zelf geen struikelblok te vormen: “Als er niets gebeurt, weet het je het nooit. Salaris is niet het belangrijkste nu.”