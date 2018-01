Cocu prijst ‘voorbeeld’: ‘Er zal best een hoop door zijn hoofd zijn gegaan’

Luuk de Jong was zondag beslissend door in de allerlaatste seconden van de wedstrijd tegen Heracles Almelo de beslissende 1-2 tegen de touwen te werken. Phillip Cocu was dolgelukkig met de late treffer van zijn spits en zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat veel ploeggenoten van De Jong een voorbeeld kunnen nemen aan de aanvalsleider.

"Wat Luuk allemaal in zo'n wedstrijd stopt, daarin is hij een voorbeeld voor velen", zegt Cocu vol bewondering. De trainer geeft als voorbeeld een actie vlak vóór de goal van de spits. "Toen stond Luuk nog op onze eigen achterlijn, hield hij de spits van Heracles van de bal. Hij is de ultieme teamspeler, dat is natuurlijk allemaal bekend, maar hij is het óók na een week waarin er best een hoop door zijn hoofd zal zijn gegaan."

De oefenmeester doelt op de afgeketste transfer naar het Mexicaanse Club América, dat interesse toonde. PSV wilde De Jong niet kwijt, maar Jürgen Locadia mocht wel vertrekken naar Brighton & Hove Albion. "Hij (De Jong, red.) had in teleurstelling kunnen blijven hangen na die beslissing. Dat was best te begrijpen geweest. Maar in plaats daarvan reageert hij dus met een goal en een assist bij de 0-1 van Steven Bergwijn."