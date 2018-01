Nieuwe trainer gepresenteerd in Eindhoven: ‘Voetbalfilosofie sluit volledig aan’

David de Sousa Nascimento is per direct aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven, zo meldt de club uit de Jupiler League maandag via de officiële kanalen. De Portugees, geboren in Kaapverdië, tekende maandag in het Jan Louwers Stadion zijn contract tot het einde van het seizoen, met daarin de intentie tot een meerjarige samenwerking. Nascimento volgt de recent vertrokken Wilfred van Leeuwen op.

Nascimento laat op de clubsite van zijn nieuwe werkgever weten blij te zijn met deze nieuwe uitdaging: "De voetbalfilosofie van FC Eindhoven waarin aanvallend voetbal, fysieke kracht en opleiden belangrijke onderdelen zijn, sluit volledig aan bij mijn eigen doelstellingen. Ik zie er naar uit om in mijn rol als hoofdtrainer samen met de staf deze clubvisie verder te implementeren en te perfectioneren binnen de club."

De trainer verhuisde in 1992 naar Nederland, nadat hij in Portugal zijn voetbalcarrière was gestart. De oud-verdediger, die in Nederland speelde voor RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade, FC Utrecht, RBC Roosendaal en Sparta Rotterdam, begon bij laatstgenoemde club in 2004 zijn trainerscarrière bij de C1. Na dienstverbanden van allerlei soort bij AZ, FC Utrecht, Sparta Nijkerk, Guadalajara, Malta en APOEL Nicosia strijkt Nascimento nu dus neer in Eindhoven.