PSV’er heeft JL wel gezien: ‘Mijn positie in het team zou niet veranderen’

Albert Gudmundsson speelde zondagmiddag een belangrijke rol in het uitduel met Heracles Almelo (1-2) door de winnende treffer van spits Luuk de Jong in blessuretijd voor te bereiden. De vleugelaanvaller mocht van trainer Phillip Cocu tien minuten voor tijd invallen en de IJslander is blij dat de oefenmeester vertrouwen in hem heeft.

"Ik voel me steeds meer onderdeel van het eerste team en moet mezelf blijven verbeteren. Dan komen die minuten vanzelf", zegt Gudmundsson in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige aanvaller maakte de afgelopen jaren indruk namens Jong PSV in de Jupiler League. "Daar zie je me niet snel meer terug. Ik laat me liever met dit soort invalbeurten zien."

De jongeling mocht het trainingskamp van de Eindhovenaren in de Verenigde Staten overslaan om met de nationale ploeg van IJsland af te reizen naar Indonesië om zich in de kijker te spelen voor het WK. "Mijn positie in het team zou niet veranderen, beloofde de trainer. Daar ben ik hem dankbaar voor, niet iedere coach zou een speler die vrijheid geven. Zeker omdat het geen officiële trip was met IJsland."