FC Twente neemt per direct afscheid van ‘laatste vertrekker’

Dejan Trajkovski vertrekt per direct bij FC Twente, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. De 25-jarige Sloveense verdediger tekent een contract bij het Hongaarse Puskás Akadémia FC, de club die is opgericht door premier Viktor Orbán.

De linkerverdediger werd in eerste instantie gehuurd van NK Domzale en had in januari 2017 een contract tot medio 2019 getekend in De Grolsch Veste. In totaal heeft de eenvoudig international van Slovenië 28 wedstrijden voor de Tukkers gespeeld, waarin hij nooit het net wist te vinden en vier assists heeft afgeleverd. Ook kwam Trajkovski enkele keren in actie voor Jong FC Twente.

In de zomer van 2016 kwam Trajkovski, die ook op het middenveld uit de voeten kan, op huurbasis over van NK Domzale met een optie tot koop. Die optie werd zogezegd begin 2017 gelicht door FC Twente. Eerder speelde de Sloveen ook 48 wedstrijden voor NK Maribor. Dit seizoen kwam Trajkovski slechts vier keer in actie voor Twente; de laatste wedstrijd van hem was op 16 december tegen Vitesse (1-1).

Gertjan Verbeek liet eerder al weten dat met het vertrek van Trajkovski er geen spelers de Eredivisionist meer mogen verlaten. "Wij laten geen speler meer gaan”, aldus de trainer van Twente. "Of er moet een enorm bod op een speler komen wat je niet kunt weigeren. Maar in principe is Dejan de laatste vertrekker. Met deze spelers gaan we het doen."