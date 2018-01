Overmars strikt volgende aanwinst: ‘Nu hebben we toegeslagen’

Ajax won zondag met 2-0 van Feyenoord en na afloop was Marc Overmars tevreden over het resultaat tegen de aarstrivaal. De directeur spelersbeleid liet zich in gesprek met Het Parool ook uit over Nicolás Tagliafico, de nieuwe linksback van Ajax, en over Rasmus Nissen, die volgens Overmars definitief is losgeweekt van FC Midtjylland en naar verluidt vijfenhalf miljoen euro kost.

Overmars pakte afgelopen weekend door met de komst van de rechtsback, die maandag of dinsdag wordt gepresenteerd in Amsterdam. "Een sterke rechtsback van 1 meter 85. Onze scout in Scandinavië, John Steen Olsen, heeft hem al langer in het vizier", aldus Overmars over de Deen, die voor vierenhalf jaar gaat tekenen bij Ajax. "Vorig jaar wilde zijn club hem nog niet laten gaan. Nu hebben we toegeslagen."

De sportbestuurder haalde met Tagliafico ook al een linksback naar Ajax. De Argentijn debuteerde in de Klassieker en werd meteen uitgeroepen tot man van de wedstrijd. “Daar had ik alle vertrouwen in”, vertelde Overmars. “Veel spelers hebben een gewenningsperiode nodig als ze naar Ajax komen, maar Nicolás is 25 jaar en loopt al een tijdje mee op het hoogste niveau. Wat hij liet zien vandaag, was prima. Niet alles was goed, in de eerste helft was hij Steven Berghuis even kwijt, maar gelukkig hebben we een uitstekende keeper (André Onana, red.).”