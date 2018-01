Van Persie hoopt ‘binnenkort’ minuten te maken: ‘Heb hard getraind voor mezelf’

Robin van Persie arriveerde maandag eindelijk bij De Kuip. De aanvaller ondertekende een contract dat hem voor anderhalf jaar aan Feyenoord verbindt en het is nu afwachten wanneer hij zijn rentree in het shirt van de Rotterdammers zal maken. In gesprek met Feyenoord TV vertelt Van Persie dat hij de afgelopen tijd niet stilgezeten heeft.

De topscorer aller tijden van Oranje speelde zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe in augustus en in de tussentijd zat hij slechts één keer bij de wedstrijdselectie van de Turkse topclub. Van Persie liep een blessure op in de interland tussen Frankrijk en Nederland en moest daar uiteindelijk maanden van herstellen, waardoor hij pas in november fit was. "Ik heb een goede voorbereiding gehad bij Fenerbahçe. Daarna heb ik de beginfase van de competitie gespeeld”, zegt de aanwinst van de Rotterdammers.

“Soms zeventig minuten, soms een helft. Toen kreeg ik die zwieper uit bij Frankrijk. Toen ben ik er uiteindelijk langer uit geweest dan iedereen had verwacht. In eerste instantie dachten ze vier tot zes weken, dat bleek drie maanden te worden, helaas”, vervolgt Van Persie, die de laatste weken voor de winterstop met de groep meetrainde bij Fenerbahçe. “Daar zit een weekje vakantie tussen en nu ben ik al twee weken voor mezelf bezig. Ik voel me goed, ik heb hard getraind voor mezelf.”

“Alleen is dat niet hetzelfde als op hoog niveau trainen met een team en minuten maken. Dat is voor mij nu de volgende stap. Ik ga zo lekker trainen en dan hoop ik binnenkort weer minuten te gaan maken en op die manier weer lekker fit te worden”, aldus Van Persie. Het is onduidelijk of hij woensdag al speelminuten kan maken, als Feyenoord op bezoek gaat bij FC Utrecht. Nicolai Jörgensen is na zijn rode kaart in de Klassieker geschorst voor het duel in de Domstad.