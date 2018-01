‘Er was nergens een Amsterdamse vreugdedans, of een vleugje ontlading’

Ajax en Feyenoord hervatten zondag het seizoen met de Klassieker, die door een 2-0 eindstand in Amsterdamse handen viel. Feyenoord bood in de eerste helft nog goed weerstand en kreeg via Steven Berghuis de beste kans van het eerste bedrijf. Na rust sloeg de thuisploeg echter razendsnel toe en moesten de Rotterdammers het laatste halfuur door een rode kaart voor Nicolai Jörgensen met tien man volmaken.

Voor Feyenoord was het alweer het tweede verlies tegen de aartsrivaal van het seizoen en Sjoerd Mossou was niet onder de indruk van het spel van de regerend landskampioen: “De slotsom was dezelfde als bijna altijd: de kampioen speelde tegen Ajax verkleed als angsthaas. Klaas-Jan Huntelaar nam niet eens de moeite een arm in de lucht te steken, zondagmiddag rond half vijf in de Johan Cruijff ArenA. Hakim Ziyech gaf achteloos wat handjes”, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

De journalist zag dat de overwinning aan de kant van Ajax wat gelaten werd gevierd: “Nergens een Amsterdamse vreugdedans, nergens een vleugje ontlading of dolle blijdschap. De Klassieker is, zeker in Amsterdam, een ronduit voorspelbare vertoning geworden de laatste jaren - en bovenal is dat Feyenoord te verwijten”, gaat Mossou, die weinig initiatief en lef zag van de kant van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, verder.

De oefenmeester van de Rotterdammers besloot om in de aanloop naar de confrontatie met de aartsrivaal achter gesloten deuren te trainen om tactische accenten te kunnen leggen en Mossou vraagt zich af of dat wel de goede beslissing is geweest: “Ironisch genoeg benadrukte Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop juist hoe de laatste training op De Toekomst, voor vijfduizend fans, de boel extra op scherp had gezet.”