Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Klassieker levert Ajax-kwartet op

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? Ajax won de Klassieker van Feyenoord en leverde zodoende de meeste spelers af aan het elftal van de week.

DM: Bram Castro (Heracles Almelo), statistiek: 12 reddingen - Bram Castro werd de eerste keeper met minimaal twaalf reddingen in een Eredivisie-duel voor Heracles Almelo sinds Remko Pasveer op 1 april 2012 (toen 12 tegen Ajax).

RV: Jonas Svensson (AZ), statistiek: 8 uitverdedigende acties, 5 intercepties - Jonas Svensson had tegen FC Utrecht meer intercepties (5) en verdedigde vaker uit (8) dan in elk van zijn voorgaande 26 Eredivisie-duels.

CV: Pablo Marí (NAC Breda), statistiek: 94,4% passnauwkeurigheid - Pablo Marí was de enige NAC-speler die tegen PEC vaker het balbezit won (5) dan verloor (4).

CV: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: 103 passes, 100 succesvol - Frenkie de Jong werd de eerste Ajacied met 100+ geslaagde passes in een Eredivisie-duel dit seizoen.

LV: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: 6 intercepties, 12 balveroveringen - Geen speler had zoveel intercepties (6) en won zo vaak balbezit (12 keer) als Nicolás Tagliafico, die de eerste Ajacied sinds Dico Koppers werd die zijn Eredivsiedebuut in de Klassieker in het shirt van Ajax maakte.

CM: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: 114 balcontacten, 5 kansen gecreëerd - Hakim Ziyech had meer balcontacten dan elke andere speler in de Klassieker (114), geen Ajacied was dit seizoen vaker slachtoffer van een overtreding in een Eredivisie-duel dan Ziyech tegen Feyenoord (5).

CM: Ritsu Doan (FC Groningen), statistiek: 6 dribbels, 4 succesvol - Ritsu Doan was trefzeker met drie van zijn laatste vier schoten op doel in de Eredivisie.

CM: Ali Messaoud (Excelsior), statistiek: 2 schoten, 2 schoten op doel, 2 kansen gecreëerd - Ali Messaoud scoorde voor het eerst in zijn carrière twee keer in een Eredivisie-wedstrijd en was voor het eerst sinds 18 februari (met NEC tegen PSV) trefzeker in de competitie.

RA: Steven Bergwijn (PSV), statistiek: 4 schoten op doel, 3 kansen gecreëerd - Steven Bergwijn was dit seizoen in achttien Eredivisie-duels bij zes goals direct betrokken (3 goals, 3 assists), terwijl hij in zijn 31 voorgaande Eredivisie-wedstrijden bij drie goals betrokken was.

CA: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), statistiek: 2 schoten op doel, 4 balcontacten in de 16 - Huntelaar staat dankzij zijn treffer in de top-5 van meeste Eredivisie-goals in de Klassieker met tien doelpunten, met Sjaak Swart (14), Cor van der Gijp (12), Ruud Geels (11), Jari Litmanen (9), Johan Cruijff en Henk Groot (8).

LA: Youness Mokhtar (PEC Zwolle), statistiek: 50 passes, 2 overtredingen mee - Youness Mokhtar maakte zijn 25e Eredivisie-doelpunt en evenaarde zijn persoonlijke seizoensrecord van zes treffers, iets dat hij ook in 2012/13 voor PEC Zwolle presteerde.