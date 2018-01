Goretzka verguisd door eigen fans: ‘De fluitconcerten deden uiteraard pijn'

Na maanden van speculatie verbond Leon Goretzka zich afgelopen week definitief aan Bayern München. De middenvelder maakt komende zomer transfervrij de overstap van Schalke 04 naar der Rekordmeister en die beslissing is bij de supporters van de club uit Gelsenkirchen niet erg goed ontvangen. Middels een spandoek lieten zij zondag tijdens het duel tussen Schalke 04 en Hannover 96 (1-1) hun onvrede blijken.

‘Geld noch prijzen zijn meer waard dan onze club! Wie dat niet kan waarderen, kan direct oprotten!’, lieten de supporters van Schalke via het spandoek weten aan Goretzka. De middenvelder werd daarnaast uitgefloten toen hij in de 63e minuut het veld van de VELTINS-Arena verliet. “Het doet altijd pijn als je eigen supporters je uitfluiten. Ik had de fluitconcerten wel verwacht en kan de supporters ook gedeeltelijk begrijpen”, zegt Goretzka in gesprek met Sky Deutschland.

“Deze dagen zijn de moeilijksten in mijn carrière geweest. Het was een bijzondere situatie voor me. Ik ben blij dat de sfeer over het algemeen positief is gebleven, maar de fluitconcerten deden uiteraard pijn”, vervolgt de middenvelder, die zijn contract bij Schalke ook had kunnen verlengen. “Ik heb heel erg lang nagedacht over deze beslissing. Ik luisterde naar mezelf toen ik besloot naar Bayern te gaan, omdat ik daar mijn doelen kan verwezenlijken.”

“Het is duidelijk dat je teleurgesteld als een getalenteerde speler je club gaat verlaten. Maar hij is jonge speler en dan kan je niet zo emotioneel reageren”, zegt Bayern-trainer Jupp Heynckes tegenover de Duitse pers over de reactie van de supporters van Schalke. “Leon heeft een geweldig karakter en zal zijn uiterste best blijven doen tot komende zomer. Daardoor zal het allemaal wel rechttrekken, verwacht ik.”