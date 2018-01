Real-doelwit tekent nieuw contract en krijgt clausule van 80 miljoen

Real Madrid werd in de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met Kepa Arrizabalaga, die over een aflopend contract bij Athletic Club beschikte en zodoende in de zomer gratis kon overstappen. Van een transfervrije komst van de 23-jarige doelman zal het echter niet meer komen, aangezien de Basken maandagochtend via de officiële kanalen bekend hebben gemaakt dat Kepa een nieuwe verbintenis heeft gesigneerd.

De enkelvoudig Spaans international heeft bijgetekend tot medio 2025 en Athletic Club heeft hem een transferclausule van maar liefst tachtig miljoen euro meegegeven. Kepa werd in het Santiago Bernabéu nadrukkelijk genoemd als opvolger van Keylor Navas en begin deze maand werd er in de Spaanse pers zelfs al gerept van een akkoord tussen de doelman en de Koninklijke.

Kepa zou toen volgens AS zijn zinnen hebben gezet op een winterse overstap naar Real, waarbij de Champions League-houder nog een transfersom van twintig miljoen euro moest overmaken, maar deze berichten lijken niet op waarheid te berusten. Naast Kepa werd de Spaanse grootmacht in de afgelopen maanden ook in verband gebracht met sluitposten als David de Gea en Thibaut Courtois.

Als Kepa zijn nieuwe verbintenis in het San Mamés uitdient zal hij dertien jaar onder contract hebben gestaan bij Athletic Club. De doelman begon zijn profloopbaan bij Basconia en speelde daarna voor Bilbao Athletic, het reserveteam van de Basken. Hij werd tussendoor nog uitgeleend aan Ponferradina en kwam in het seizoen 2015/16 op huurbasis uit voor Real Valladoid.