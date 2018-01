‘Ik denk niet dat er deze maand nog een sjeik langskomt, ik blijf bij Ajax’

Ajax begon de tweede seizoenshelft zondag met een 2-0 overwinning op aartsrivaal Feyenoord en bezorgde Erik ten Hag zo een succesvol debuut in de Johan Cruijff ArenA. De opvolger van Marcel Keizer koos net als zijn voorganger voor een centraal verdedigingsduo van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en laatstgenoemde is blij dat die samenwerking intact wordt gelaten.

“De wisselwerking is goed. Als de tegenstander Frenkie vastzet, schuif ik door naar het middenveld. En andersom ook. Voetballend en verdedigend maken we allebei stappen en we helpen elkaar ook. Het is fijn om met zo'n intelligente speler als Frenkie te spelen”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

De Ligt was daarnaast onder de indruk van de eveneens debuterende Nicolás Tagliafico en de jonge stopper denkt dat Ajax de komende jaren wel vooruit kan met de Argentijn aan de linkerkant van de verdediging: “Nico is een goede back, dat zagen we al snel. Hij heeft dat Zuid-Amerikaanse gif en zit steeds kort op de tegenstander. De supporters hebben dat nu ook gezien.”

De Ligt wordt zelf in verband gebracht met Barcelona, terwijl scouts van Bayern München naar verluidt tijdens de Klassieker ook voor hem op de tribune zaten. Van een winters vertrek bij Ajax lijkt het echter niet te gaan komen: “Ik blijf, dat kan ik nu wel zeggen. Er speelt niets op de achtergrond. Nee, ik denk niet dat er deze maand nog een sjeik met een zak geld komt, haha. Ik ben gelukkig bij Ajax”, sluit de achttienjarige verdediger, die het wel een eer vindt dat hij wordt bij zulke grote clubs, af.