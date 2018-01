Voormalige recordaankoop PL duikt na principeakkoord op in Turkije

Robinho heeft zo goed als zeker een nieuwe club gevonden. Het Turkse Sivasspor meldt maandagochtend via de officiële kanalen dat het een principeakkoord heeft weten te bereiken met de 33-jarige Braziliaan. De aanvaller wordt dinsdag in Sivas verwacht om de laatste details glad te strijken, waarna hij een contract kan ondertekenen bij de nummer acht van de Süper Lig.

De transfer van Robinho naar Sivasspor komt niet uit de lucht vallen aangezien er al enige tijd werd onderhandeld tussen beide partijen. De Turken kunnen de aanvaller transfervrij aantrekken aangezien hij sinds 1 januari zonder club zit. Robinho speelde zijn laatste wedstrijden voor Atlético Mineiro, waar hij in totaal tot 21 goals in 68 duels kwam.

De Braziliaan begon zijn profloopbaan in 2002 voor Santos en speelde daarna voor Real Madrid, Manchester City, dat hem in 2008 met een transfersom van 43 miljoen euro de duurste Britse aankoop tot dan toe maakte, AC Milan en het Chinese Ghuangzhou Evergrande. De aanvaller kwam de laatste maanden echter vooral in het nieuws vanwege een veroordeling voor een verkrachting van een vrouw in Milaan in 2013. Robinho kreeg in november vorig jaar te horen dat hij mogelijk negen jaar de cel in moet. Een hoger beroep in deze zaak loopt nog.