Locadia hoefde niet per se te vertrekken: ‘Maar de Premier League, kom op!’

Met een bedrag van zestien miljoen euro wist Brighton & Hove Albion Jürgen Locadia onlangs los te weken bij PSV. De aanvaller geeft toe dat hij niet had verwacht dat hij Eindhoven in januari zou verlaten, maar is erg blij met zijn overstap naar the Seagulls. “Het was niet zo dat ik per se weg wilde”, zegt Locadia in gesprek met De Telegraaf.

“Ik had het ook prima gevonden om het seizoen af te maken, want we waren goed bezig. En ik zelf ook. Maar de Premier League, kom op! Ik heb er echt heel veel zin in”, stelt de aanvaller. Hij beaamt dat Brighton & Hove Albion een behoorlijk bedrag op tafel gelegd heeft. “Ik bepaal de prijs niet, hè. Je weet van tevoren nooit of dit het juiste moment is, maar ik denk dat de Premier League bij mij als speler past. Ik kijk hier mijn ogen uit.”

The Seagulls waren afgelopen zomer al nadrukkelijk geïnteresseerd in Locadia, maar trainer Phillip Cocu wilde hem toen nog niet laten gaan. “Er spreekt veel vertrouwen uit dat ze nu alweer terugkwamen, ondanks mijn hamstringblessure. Ik denk ook dat dit de juiste stap voor mij is. Dit is een club waar ik normaal gesproken veel minuten kan maken, waar ik kan wennen aan een topcompetitie en me kan ontwikkelen als voetballer”, aldus Locadia. Hij was afgelopen weekeinde in Engeland en zag zijn nieuwe team met 0-4 verliezen van Chelsea.

Locadia hoopt binnen een paar weken zijn debuut te kunnen maken bij Brighton & Hove Albion. Hij sprak afgelopen weekeinde met manager Chris Hughton en de clubleiding. “Ze weten dat ik op meerdere posities uit de voeten kan”, zegt de aanvaller, die zich richt op de positie van tweede spits. “Ik denk dat ik met mijn acties, schoten en voetballende vermogen iets toe kan voegen aan dit team. Maar als je dan zo’n Hazard ziet lopen bij Chelsea denk je pas: dit is echt abnormaal goed.”