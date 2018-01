Van Persie zet handtekening: ‘Dit nummer heeft een speciale waarde’

Robin van Persie mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. De aanvaller zette maandag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar en gaat met rugnummer 32 spelen in De Kuip. Dat is ook het rugnummer waarmee hij in 2002 zijn debuut maakte voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

“Dit nummer heeft een speciale waarde. Dit is het nummer waarin ik mijn debuut maakte. Ik ben blij om thuis te zijn bij onze prachtige club”, zo wordt de 34-jarige Van Persie geciteerd door het Algemeen Dagblad. Hij wordt later op de maandag, na de besloten training van 10.30 uur, officieel gepresenteerd door de club van trainer Giovanni van Bronckhorst.

"We hebben steeds gezegd dat Robin meer dan welkom is bij Feyenoord en we zijn heel blij dat hij nu aansluit bij de selectie", reageert technisch directeur Martin van Geel op de clubwebsite. "Het is mooi en bijzonder dat na onder andere Dirk Kuyt en Van Bronckhorst opnieuw een icoon terugkeert bij Feyenoord. Met zijn enorme ervaring en grote kwaliteiten als speler kan hij absoluut van grote waarde zijn voor het team."

Van Persie speelde in augustus zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe en kampte lange tijd met een knieblessure, die hij opliep bij Oranje. Begin december maakte de aanvaller nog één keer deel uit van de selectie van Fenerbahçe, maar hij bleef in de wedstrijd tegen Kasimpasa negentig minuten op de bank. Hij liet zijn contract in Turkije onlangs ontbinden.

Het zat er al langer in dat als Van Persie Fenerbahçe zou verlaten, hij terug zou keren bij Feyenoord. De 102-voudig international doorliep in Rotterdam-Zuid de jeugdopleiding en maakte in 2002 zijn debuut. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht won Van Persie direct de UEFA Cup met Feyenoord. Arsenal kaapte Van Persie in 2004 weg uit De Kuip. Via Manchester United kwam de aanvaller in 2015 in Istanbul terecht, waar hij tot 40 doelpunten en 8 assists kwam in 91 wedstrijden.