‘Ziyech beheerst alles wat een topspeler nodig heeft, hij heeft de kwaliteiten’

Hakim Ziyech speelde een goede wedstrijd tegen Feyenoord en maakte indruk op Mario Been. De oefenmeester en analist is zeer gecharmeerd van de middenvelder en denkt dat hij wel in de Europese top terecht kan komen. “Maar dan moet je wel een ploeg hebben die op de helft van de tegenstander speelt”, stelt Been tegenover FOX Sports.

Been werkte vorig seizoen als assistent-trainer bij Fenerbahçe en denkt dat Ziyech daar moeiteloos mee zou kunnen. “Fluitend. Ziyech beheerst alles wat een topspeler nodig heeft, hij heeft de kwaliteiten. Hij weet wat hij moet doen, ziet alles net iets sneller dan een ander... Ik dicht hem enorm veel kwaliteiten toe, dus hij kan ook bij Fenerbahçe spelen, ja”, stelt de ex-trainer van Excelsior, NEC, Feyenoord, Racing Genk en APOEL Nicosia.

“Hij kan het verschil maken en kan Ajax misschien nog wel langs PSV brengen”, vervolgt Been, die constateert dat de middenvelder exceptionele kwaliteiten bezit. “Ziyech kan het spel verplaatsen en doet dingen die een ander niet kan. Elke ploeg zit te wachten op een speler die het van achter naar voren kan verplaatsen en iemand met één bal voor de goal kan zetten. Dat is een kwaliteit die je nodig hebt om in de top te spelen.”

De Marokkaans international speelde dit seizoen tot dusver 24 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 4 doelpunten maakte en 9 assists afleverde. Het contract van Ziyech in Amsterdam loopt nog tot medio 2021. In een eerder stadium werd de middenvelder gelinkt aan onder meer AC Milan, AS Roma en Southampton.