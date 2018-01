‘Zelfs City trok zich terug, dat zegt dat wij geen schijn van kans maakten'

De transfer van Alexis Sánchez naar Manchester United lijkt zich in de afrondende fase te bevinden. Zo komt er er een einde aan maanden van speculatie, waarin the Red Devils Manchester City aftroefden. Arsène Wenger, manager van Arsenal, beaamt dat the Gunners geen schijn van kans hadden om Sánchez langer te binden.

“Ik kan niet begrijpen dat er iemand is die Arsenal wil verlaten. Maar na dertig jaar transfers te hebben gedaan, ben ik mensen een beetje gaan begrijpen. Dit is waarschijnlijk zijn laatste contract op topniveau. Daarom accepteer ik het, we hadden ons al neergelegd bij zijn vertrek nadat we alle voor- en nadelen tegenover elkaar hadden gezet. We hebben gedaan wat we konden en zijn zo ver mogelijk gegaan om hem te houden”, wordt Wenger geciteerd door verschillende Engelse media.

“Zelfs Manchester City trok zich terug, dat zegt dat wij geen schijn van kans maakten om Sánchez te houden”, vervolgt Wenger. “We hebben gezocht naar de best mogelijke oplossing en dat was een speler van wereldklasse laten gaan. Al zijn we hem niet kwijtgeraakt zonder dat we er iemand voor terugkrijgen. De toekomst moet uitwijzen of we de juiste beslissing hebben genomen. Het is niet zo dat we alleen een speler verliezen, we krijgen er ook een bij.”

"Tijdens deze periodes is de sfeer altijd minder. Er is een gebrek aan duidelijkheid. Het gaat niet om het feit dat je spelers verliest, want een team is gewend aan spelers verliezen. Het gaat om de onzekerheid in de selectie, dat ze niet zeker weten wie er blijft. Als het duidelijk is, went het team er vanzelf wel aan”, besluit de Franse oefenmeester. Arsenal won afgelopen weekeinde zonder Sánchez met 4-1 van Crystal Palace.