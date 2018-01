PEC Zwolle ziet transfer van 500.000 euro afketsen: ‘Het is niks geworden’

Met acht doelpunten en drie assists maakt Youness Mokhtar tot dusver een prima seizoen door bij PEC Zwolle en dat is niet onopgemerkt gebleven in Qatar, zo meldt de Stentor. Al-Arabi had een bedrag van 500.000 euro over voor de vleugelaanvaller, maar hij kreeg niet het juiste gevoel bij die club en trok zelf de stekker uit de onderhandelingen.

Via een tussenpersoon meldde de club zich in Zwolle en PEC zag de transfer waarschijnlijk wel zitten, omdat het contract van Mokhtar komende zomer afloopt. Hij zal dan transfervrij uit Zwolle vertrekken, tenzij de aanvaller zijn contract alsnog gaat verlengen. Mokhtar speelde eerder in het Midden-Oosten, voor Al-Nasr in Saudi-Arabië, maar aan die periode bewaart hij weinig goede herinneringen.

“Al-Arabi is in Qatar. Daar is het leven wel aangenamer dan in Saudi-Arabië. Het is niks geworden. Daarvoor moeten alle partijen tot een akkoord komen”, vertelt Mokhtar, die zelf de stekker uit de onderhandelingen trok. Afgelopen zaterdag maakte de aanvaller het enige doelpunt in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en NAC Breda, die in 1-0 eindigde.