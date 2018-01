‘Wat bezielde Veltman? Wil hij soms Mark van Bommel zijn?’

Nicolai Jörgensen kreeg zondag zijn tweede gele kaart na een overtreding op Joël Veltman. De verdediger werd inderdaad geraakt, maar maakte er volgens velen ook theater bij om scheidsrechter Björn Kuipers ervan te overtuigen om de Deen een tweede prent te geven. Hugo Borst sluit zich bij de kritiek op de rechtsback aan.

“Wat bezielde Veltman om te doen alsof zijn enkel was gebroken na die domme actie van Jörgensen? Daar kreeg de spits toch wel zijn tweede gele kaart voor, vals spelen was helemaal niet nodig. Wil Veltman soms Mark van Bommel zijn?”, vraagt de journalist en opiniemaker af in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Wat zegt Veltman? ‘Ik ben in het veld soms een jongen die je liever niet tegenover je hebt staan’. Doe nou normaal, ventje. Je forceert jezelf”, besluit Borst. De 26-jarige Veltman was zich na afloop geen kwaad bewust, zo vertelde hij voor de camera’s van FOX Sports en de NOS.

“Ik raak vol de bal en hij mijn enkel. Te laat is te laat. Hij had al geel en de beelden spreken voor zich (…) Hij (Jörgensen, red.) mag het vinden, maar ik ga zo nog even een zakje ijs pakken, want het is niet voor niets dat mijn enkel stijf aanvoelde”, sprak de aanvoerder. Jörgensen noemde zijn tweede gele kaart ‘makkelijk gegeven’.