Ten Hag zet keeperstrainer op tribune en werkt aan voltijdcontract

Carlo l’Ami zat zondag niet op de bank bij Ajax en volgens De Telegraaf was dat een wens van Erik ten Hag. De nieuwe hoofdtrainer heeft bij voorkeur niet zoveel assistenten naast zich zitten in de ‘dug-out’ bij de Amsterdammers.

“Ten Hag hecht meer waarde aan mensen op de (pers)tribune op de tweede ring van de ArenA. Zij hebben een ander zicht op het speelveld en kunnen hem in de rust influisteren”, zo schrijft de krant. De 51-jarige L’Ami zat samen met de 48-jarige specialistentrainer Richard Witschge op de tribune bij Ajax.

Ten Hag hoopt het deeltijdcontract van Witschge binnenkort om te zetten in een voltijdcontract daar hij de oud-middenvelder graag aan zijn staf wil toevoegen. Witschge, die met Ajax onder meer de Europacup II won in 1986/87, was eerder assistent van Aron Winter bij Jong Ajax en is tegenwoordig individueel techniektrainer.

Ten Hag bevestigde zaterdag al dat hij met de directie in gesprek is over Witschge: “Hij is ook trainer bij de jeugd, daar is hij ook voor aangesteld. Mocht hij richting het eerste gaan, moet dat in overleg met de jeugd. De prioriteit is nu eerst deze twee wedstrijden”, doelde hij tijdens de persconferentie op de duels met Feyenoord en FC Utrecht.