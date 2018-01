Ajacied maakt indruk: ‘Niet voor niets gelinkt aan transfermiljoenen’

Nicolás Tagliafico werd zondag uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar Valentijn Driessen vond Matthijs de Ligt de beste Ajacied op het veld. De verslaggever van De Telegraaf schrijft in zijn column dat de verdediger ‘foutloos’ speelde en dat de achttienjarige De Ligt de laatste tijd sowieso als een ‘routinier’ speelt.

“Niet voor niets wordt zijn naam al regelmatig gelinkt aan topclubs als Barcelona, Manchester City en Bayern München en dito transfermiljoenen”, aldus Driessen. Hij wijst er daarnaast op dat De Ligt tegenwoordig niet meer kan terugvallen op 'beest' Davinson Sánchez en in principe de enige échte stopper is, daar Frenkie de Jong van nature een middenvelder is ‘die vaak onderweg is’.

“Daardoor staat De Ligt er regelmatig alleen voor. Die hoge moeilijkheidsgraad maakt het extra knap dat Ajax met De Ligt als leider in de gewonnen toppers tegen PSV, AZ en Feyenoord slechts één tegentreffer incasseerde.” Het zou Driessen niets verbazen wanneer Europese supermachten zich na het seizoen in de Johan Cruijff ArenA melden om een bod uit te brengen op de drievoudig international van Oranje.

“Hij kan in de zomer de eerste Ajacied worden sinds Wesley Sneijder (2007) en Daley Blind (2014) die als zelfopgeleide speler van Ajax naar de Europese top vertrekt en zich handhaaft”, besluit de journalist. Het Algemeen Dagblad meldde zondagavond al dat De Ligt tijdens De Klassieker in de gaten werd gehouden door scouts van Bayern München. Hij speelde tot dusverre 48 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax.