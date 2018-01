‘Ajax legt aanwinst maandag of dinsdag voor vierenhalf jaar vast’

Ajax zal de komst van Rasmus Nissen Kristensen maandag of dinsdag wereldkundig maken, zo meldt De Telegraaf. De rechtsback gaat voor vierenhalf jaar tekenen en was zondag al aanwezig in de Johan Cruijff ArenA om de wedstrijd tegen Feyenoord (2-0 winst) te bekijken.

De twintigjarige Nissen Kristensen wordt gezien als de ‘ideale stand-in’ voor Joël Veltman, mocht de aanvoerder bijvoorbeeld in de zomer vertrekken bij de nummer twee van de Eredivisie. Volgens Voetbal International betaalt Ajax vijfenhalf miljoen euro voor de international van Jong Denemarken, die nu nog tot medio 2021 vastligt bij FC Midtjylland.

Nissen Kristensen speelde voor Brande IF en Herning Fremad alvorens hij op veertienjarige leeftijd de overstap maakte naar Midtjylland, de werkgever van Rafael van der Vaart. Hij mocht zich op zijn achttiende bij de selectie melden, tekende een vijfjarig profcontract en debuteerde in maart 2016 in het eerste elftal van De Wolven.

Sportief directeur Claus Steinlein bevestigde in april al dat er veel buitenlandse belangstelling was voor Nissen Kristensen: “Hij is een type dat in alle competities wel terechtkan. Ik zie hem wel in de Bundesliga of Premier League spelen en kan bevestigen dat er uit de grote competities navraag naar hem is gedaan”, zei de bestuurder tegen Herning Folkeblad.