Uitgelekte foto verraadt transfer van Arsenal naar Manchester United

De transfer van Alexis Sánchez wordt zo goed als zeker maandag wereldkundig gemaakt door Manchester United en Arsenal. Op internet circuleert een foto waarop te zien is hoe de aanvaller in een tenue van Manchester United op Old Trafford is.

De 29-jarige Sánchez doorliep zondag zijn medische keuring op trainingscomplex Carrington en daarbij lijken er geen problemen aan het licht te zijn gekomen. Hij gaat naar alle waarschijnlijkheid een contract tekenen tot de zomer van 2022 en Henrikh Mkhitaryan van the Mancunians zal de omgekeerde weg bewandelen.

Sánchez speelt sinds de zomer van 2014 voor Arsenal en maakte in 166 wedstrijden 80 doelpunten. De 115-voudig international van Chili won twee FA Cups en één keer de Community Shield. Op Old Trafford gaat hij naar verluidt 300.000 tot 550.000 euro per week verdienen.